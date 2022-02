Richard Gasquet était plus qu'aux portes de l'exploit : il le touchait des doigts. Opposé à la tête de série numéro deux lors du tournoi de Marseille, le Russe Andrey Rublev, le Français de 35 ans a bien cru s'offrir une belle surprise pour se retrouver en quarts de finale. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il s’en est donné les moyens. Mais le 7e meilleur joueur au monde a réussi à trouver les ressources mentales nécessaires pour ne pas tomber dans le piège du Biterrois et en venir à bout en trois sets (4-6, 6-3, 7-6) et 2h24 de jeu.

Solide vainqueur ce lundi du Suédois Mikael Ymer au premier tour (6-4, 7-5), Richard Gasquet a fait étalage de toute sa palette technique pour contrer les frappes puissantes d’Andrey Rublev, qui disputait son premier match du tournoi pour s’emparer d’un premier set tout en contrôle (4-6). Puis, comme l’on pouvait logiquement s’y attendre, le rapport de force s’est inversé et la deuxième manche a logiquement tourné à la faveur du n°7 mondial, de onze ans son cadet (4-6, 6-3).

Le dernier mot pour Rublev

Porté par le Palais des Sports acquis à sa cause et auteur de superbes coups de raquette, Richard Gasquet s'est fait débreaker au moment de conclure à 5-3 dans le dernier set. Après avoir lui-même perdu trois jeux d'affilée, il n'a rien lâché pour ravir à son tour le service du Russe et le pousser dans un tie-break décisif que ce dernier a finalement mieux négocié. "C'était un match d'un niveau irréel", a déclaré Rublev, épuisé mais bien heureux de s’être sorti de ce piège tendu par le Français.

La dernière victoire de Richard Gasquet contre un adversaire aussi bien classé remontait à 2019, lors du Masters 1000 de Montréal contre Kei Nishikori (6-7, 6-2, 7-6), alors 6e mondial. En quarts de finale, Andrey Rublev rencontrera le vainqueur de la rencontre opposant un autre tricolore, Lucas Pouille, 154e à l’ATP et auteur ce mercredi de sa première victoire sur le circuit principal depuis près de cinq mois, au Moldave Radu Albot (97e).

