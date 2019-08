Les Français Richard Gasquet (56e) et Adrian Mannarino (59e) ont tous les deux enregistré des gains de dix places dans le classement ATP publié lundi et toujours dominé par Novak Djokovic. Le trio de tête reste d'ailleurs inchangé : derrière le Serbe, l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer complète le podium, juste devant l'Autrichien Dominic Thiem.

Finaliste malheureux à Montréal face à Nadal, le Russe Daniil Medvedev, désormais 8e mondial, gagne une place. Du côté des Bleus, Gasquet et Mannarino peuvent avoir le sourire, donc, tout comme le N.1 français Gaël Monfils (15e) ou Jéremy Chardy (69e), qui grimpent tous deux de cinq places. Lucas Pouille (31e), Gilles Simon (35e) et Pierre-Hugues Herbert (41e) ont tous chuté d'un rang. Jo-Wilfried Tsonga, lui, est 64e après avoir perdu quatre places.

Classement ATP au lundi 12 août :

1. Novak Djokovic (SRB) 12325 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 7945

3. Roger Federer (SUI) 7460

4. Dominic Thiem (AUT) 4925

5. Kei Nishikori (JPN) 4040 (+1)

6. Alexander Zverev (GER) 4005 (+1)

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3455 (-2)

8. Daniil Medvedev (RUS) 3230 (+1)

9. Karen Khachanov (RUS) 2890 (-1)

10. Fabio Fognini (ITA) 2555 (+1)

...

15. Gaël Monfils (FRA) 2130 (+5)

...

29. Benoît Paire (FRA) 1403

31. Lucas Pouille (FRA) 1340 (-1)

35. Gilles Simon (FRA) 1275 (-1)

41. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 1048 (-1)

56. Richard Gasquet (FRA) 930 (+10)

59. Adrian Mannarino (FRA) 916 (+10)

62. Ugo Humbert (FRA) 909 (-3)

64. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 885 (-4)

69. Jérémy Chardy (FRA) 840 (+5)

83. Corentin Moutet (FRA) 650