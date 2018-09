Metz : Gilles Simon domine pour la première fois Richard Gasquet et va en demi-finales

Richard Gasquet n'est plus invaincu face à Gilles Simon. Après avoir perdu les huit premières confrontations, le Niçois a fini par vaincre le Biterrois vendredi à Metz, en quarts de finale. Un succès logique. Simon a globalement maîtrisé les débats pour s'imposer en deux sets (7-6, 6-2), après un peu plus d'une heure et demie de jeu. Il s'offre ainsi la possibilité de disputer une troisième finale en Lorraine. Pour cela, il lui faudra vaincre samedi en demi-finales le Moldave Radu Albot, vainqueur un peu plus tôt du Lituanien Ricardas Berankis (7-6, 6-4).

Simon n'a finalement été inquiété qu'en fin de premier set. Alors qu'il avait signé un bon début de match pour se détacher et mener 5-2, le 39e mondial a soudainement connu un passage. Gasquet, pourtant loin de son meilleur niveau et beaucoup trop léger sur sa deuxième balle (29% de points remportés), en a profité pour revenir dans la partie et pousser le Niçois au tie-break. Mais Simon a choisi ce moment pour trouver son second souffle et enlever le jeu décisif (7-4). Et confirmé dans le deuxième set. Mené 1-2, il a aligné cinq jeux consécutifs pour gagner sa place dans le dernier carré.

Attention à Albot

Où l'attendra un drôle de client. Si Albot n'a rien d'un foudre de guerre, le 107e joueur mondial n'en réalise pas moins un tournoi remarquable. Tombeur de Pierre-Hugues Herbert au 1er tour, le Moldave a surtout épinglé le Hongrois Marton Fucsovics, 43e mondial, et n'a toujours pas perdu le moindre set cette semaine. Simon, deux fois vainqueur en Lorraine (2010, 2013), devra se méfier de cet obstacle inattendu sur la route de la finale.