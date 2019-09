Est-ce son nouveau statut de top 100 qui l’a inspiré ? Une chose est sûre, Grégoire Barrère a d’ores et déjà honoré son invitation à Metz. Le Français est sorti large vainqueur d’une partie dont il n’était pourtant pas favori face à l’une des révélations de l’année, le Polonais Hubert Hurkacz, 36e joueur mondial. Et il y a mis la manière puisque seulement 59 minutes lui ont été nécessaires pour écarter son adversaire (6-2, 6-2) mardi. Après cette entrée en lice plus que convaincante, Barrère croisera le fer avec Antoine Hoang, qui a lui aussi franchi un cap important cette saison, au 2e tour.

Si ce n’était pas le match parfait, Grégoire Barrère s’en est approché. Il n’a pas traîné sur le court central de Metz, profitant d’une mauvaise entame de match de son adversaire pour prendre rapidement ses distances. Pas réglé en revers, trop passif, Hurkacz a en effet offert le break d’entrée au Français et a logiquement concédé la première manche en un éclair (6-2). Un set au cours duquel, de l’autre côté du filet du filet, le 98e joueur mondial a régalé au service avec 100 % de points gagnés sur première et 86 % derrière sa seconde.

Plus équilibré, le début du deuxième acte a marqué le réveil provisoire de Hurkacz. Le Polonais s’est ainsi procuré cinq balles de break à 2-1 en sa faveur, sans parvenir à en convertir une seule. Probablement frustré, il a craqué sur le jeu suivant, offrant son engagement sur une double faute (6-2, 3-2). Finalement, Barrère a déroulé, remportant les cinq derniers jeux de la partie, grâce à un jeu offensif, payant en indoor. Il y aura donc au moins un Français en quart de finale en Lorraine, puisque c'est son compatriote Antoine Hoang qui lui fera face lors de son prochain match.