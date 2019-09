Pour sa 17e édition, le Moselle Open, qui débute lundi à Metz, présentera un tableau très ouvert avec comme têtes d'affiche le Belge David Goffin et une colonie française forte notamment de Benoit Paire, Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Gilles Simon, le tenant du titre.

"Le tournoi est très ouvert", juge le directeur de l'épreuve Julien Boutter. "Quand on a treize ou quatorze joueurs de cette envergure et avec ce palmarès, l'état de forme du moment va être déterminante. Au niveau local, on a deux références avec Ugo Humbert, qui est installé dans les 60-70 meilleurs joueurs du monde et Harold Mayot, qui a été formé près de Metz. Tous deux vont pouvoir exprimer leur talent et montrer leur savoir-faire devant leur public, chez eux."

Deux joueurs figurant dans le Top 20 mondial seront légèrement au-dessus du lot : Goffin, 14e, finaliste du Masters 1000 de Cincinnati en août et vainqueur à Metz en 2014, et le Géorgien Nikoloz Basilashvili (17e), vainqueur à Hambourg fin juillet. Mais la meute des poursuivants n'est pas très loin entre les Français Benoît Paire (23e) et Lucas Pouille (26e), l'Espagnol Fernando Verdasco (35e), le Polonais Hubert Hurkacz (36e) ou Gilles Simon (37e), triple vainqueur du tournoi (2010, 2013 et 2018).

Un autre triple lauréat de l'Open de Moselle (2011, 2012 et 2015) sera présent en la personne de Jo-Wilfried Tsonga. Le Manceau, vainqueur du tournoi challenger de Cassis le 8 septembre, deux semaines après une défaite décevante au premier tour de l'US Open, va tenter d'emmagasiner de la confiance et de grappiller des points pour remonter au classement mondial où il pointe au 61e rang.

Dix Français (avec les wild-card Grégoire Barrere et Rayane Roumane) tenteront de briller cette semaine en Moselle, une terre qui leur réussit plutôt bien (10 succès en 16 éditions).