Lucas Pouille a-t-il été inspiré par son récent mariage ? Une chose est sûre, le Nordiste n’a pas tremblé une seule seconde pour son grand retour sur les courts, trois semaines après sa défaite décevante au 2e tour de l’US Open. Jeudi à Metz, il n’a laissé que des miettes à l’Italien Lorenzo Sonego, 51e joueur mondial et en pleine progression cette saison, s’imposant (6-1, 6-4) en un peu plus d’une heure. Le Français a désormais rendez-vous avec le Serbe Filip Krajinovic, vainqueur de Fernando Verdasco, en quart de finale.

Lucas Pouille avait de l’énergie à revendre pour son entrée en lice. Puissant, percutant, concentré, il a (très) rapidement pris la mesure de son adversaire. Il a ainsi fait le break à 1 partout avant d’aligner cinq jeux pour virer en tête (6-1) après 22 petites minutes de jeu. Incapable de lire le service du Français, Sonego n’a d’ailleurs pas remporté le moindre point sur la… seconde balle du Nordiste dans la manche inaugurale.

Davantage concentré sur sa mise en jeu dans le deuxième acte, l’Italien a donné légèrement plus de fil à retordre à Pouille, avant de céder à nouveau son service à 3-3, un break rédhibitoire. Malgré un baroud d’honneur à 5-4 contre lui qui l’a vu obtenir ses deux premières et seules occasions sur le service adverse, Sonego a baissé pavillon sur une dernière volée victorieuse du Français. Ce dernier serait bien inspiré de continuer sur le même registre vendredi, car avec ce tennis offensif et explosif, il peut faire des dégâts en indoor.