Tennis

Di Pasquale: "Aslan Karatsev brise tous les dogmes que l'on a sur une carrière professionnelle"

MASTERS 1000 MIAMI - Vu les nombreux absents sur le tournoi floridien, Aslan Karatsev sera l'une des attractions de ce Masters 1000 de la saison. Le Russe de 27 ans est devenu 27e mondial après une demi-finale à l'Open d'Australie et un titre gagné à Dubai en ATP 500... et ce, sans crier gare. Jusqu'où ira ce joueur arrivé sur le tard ? Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau ne sont pas d'accord.

00:05:11, Hier à 18:25