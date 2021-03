La logique a malheureusement été respectée pour les Bleus vendredi. Pierre-Hugues Herbert et Hugo Gaston ont respectivement cédé face à Félix Auger-Aliassime (6-4, 6-4) et Jannik Sinner (6-2, 6-2) au 2e tour du Masters 1000 de Miami. Mais aucun des deux Français n’a pu remporter le moindre set, seul l’Alsacien pourra nourrir quelques regrets, lui qui a rivalisé pendant plus d’une heure et demie (1h32 précisément) sous une chaleur floridienne accablante. Mais il a connu trop de sautes de concentration pour espérer un meilleur résultat.

Sur la lancée de sa finale récente à Marseille, Herbert a d’ailleurs été le premier à obtenir une balle de break. Dans sa capacité à retourner le service adverse, à jouer de subtiles volées, à user de l’amortie ou à enchaîner vers l’avant, la confiance actuelle de l’Alsacien ne faisait aucun doute. Mais il a manqué de régularité en première balle, ce qui lui a coûté une première fois son service dès le troisième jeu. Et même s’il a su refaire son retard, il a payé cher une nouvelle panne à 4-4.

ATP Marseille Herbert a résisté mais Medvedev a passé la puissance 10 14/03/2021 À 15:26

Plus d'infos à suivre...

ATP Marseille Encore irrésistible, Herbert dévore Humbert et rejoint Medvedev en finale 13/03/2021 À 15:45