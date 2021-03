Une nouvelle absence de marque pour le Masters 1000 de Miami, dont le premier tour débutera le 22 mars. Après Roger Federer , de retour sur les courts à Doha en mars après un an d'absence et qui va désormais se pencher sur la saison de terre-battue, et Rafael Nadal , blessé au dos depuis la tournée australienne du début d'année, c'est au tour de Novak Djokovic de déclarer forfait pour le premier Masters 1000 de la saison 2021. Le numéro un mondial a annoncé la nouvelle ce vendredi soir sur son compte Twitter.