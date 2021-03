Il a changé de continent, mais les sensations restent les mêmes. Sur la lancée de sa belle finale à Marseille voici une dizaine de jours, Pierre-Hugues Herbert s'est parfaitement lancé dans le Masters 1000 de Miami mercredi. L'Alsacien n'a fait qu'une bouchée du Portugais Pedro Sousa, 111e à l'ATP, auquel il n'a laissé que quatre petits jeux (6-1, 6-3) en à peine plus d'une heure (1h05 précisément). Le niveau sera toutefois nettement plus relevé lors de son prochain match, puisqu'il devra faire face à Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 11 du tournoi et 18e joueur mondial.

Herbert n'aura jamais douté dans ce match, à l'exception peut-être d'une alerte dans le 6e jeu de la seconde manche lorsqu'il a dû écarter deux balles de break d'un ace, suivi d'un service gagnant. Le Français a, par ailleurs, très bien protégé son engagement dans le sillage d'une première balle efficace (76 % de réussite derrière, 71 % derrière la seconde). A l'échange, il s'est montré le plus solide, notamment dans la diagonale coup droit pour faire le break d'entrée. Ses volées ont également été tranchantes. Enfin, il a terminé la partie aussi fort qu'il l'avait entamée, en s'adjugeant les trois derniers jeux. De quoi aborder le défi canadien avec pas mal de confiance.

