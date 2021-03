On prend les mêmes et on recommence. Quasiment deux ans jour pour jour après leur demi-finale au même endroit, John Isner et Félix Auger-Aliassime ont vécu un match étonnamment similaire dimanche au 3e tour du Masters 1000 de Miami. Le jeune Canadien espérait une revanche, il a donc eu finalement droit à un "remake" pour une défaite tout aussi frustrante en deux tie-breaks (7-6, 7-6) et 1h49 de jeu. Au prochain tour, le géant américain, qui a atteint la finale du tournoi lors des deux dernières éditions (titré en 2018 et finaliste en 2019), se frottera à Roberto Bautista Agut, vainqueur renversant de Jan-Lennard Struff (4-6, 6-3, 6-2).

Comme attendu, la partie s'est surtout résumée à un duel de serveurs. A tel point qu'aucun des deux joueurs n'a eu la moindre balle de break à se mettre sous la dent. Il faut dire qu'Isner et Auger-Aliassime ont particulièrement soigné la qualité de leur service : respectivement 74 et 76 % de premières, 82 et 86 % de réussite derrière, ainsi que 16 et 11 aces. La mission était donc difficile dans ces conditions pour les relanceurs, elle s'est même rapidement révélée impossible.

ATP Miami Schwartzman sans ciller contre Uchiyama IL Y A 11 HEURES

Alors à quoi a tenu le résultat de ce match ? Des détails évidemment dans les jeux décisifs, mais surtout à la gestion émotionnelle de ces forts moments de tension. Et sur ce point, Auger-Aliassime a encore bien des progrès à faire : un smash caviardé aura ainsi suffi pour offrir le mni-break décisif dans le premier, puis il s'est encore mis en difficulté tout seul dans le second en commençant par une double faute. S'il a rattrapé son retard par la suite, il a dû presque toujours faire la course derrière et à 6 points à 5 contre lui, sur son service, son bras a fini par trembler encore en coup droit à la grande satisfaction d'Isner. L'expérience de l'Américain, et de ses 35 ans, a fait la différence.

ATP Miami Korda marque les esprits contre Fognini IL Y A 12 HEURES