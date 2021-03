Cette défaite, Ugo Humbert va probablement la ruminer quelque temps. Le Français n’a pas démérité ce lundi mais a été battu par un Milos Raonic aussi efficace qu’opportuniste à Miami (6-4, 7-5). Dans des conditions floridiennes chaudes et humides, le Canadien a claqué 12 aces et a su jouer très juste dans les moments chauds pour faire la différence après 1h40 d’un duel très serré. Il défiera Hubert Hurkacz ou Denis Shapovalov en 8e de finale.

Jouer face à Milos Raonic s’apparente bien souvent à un long chemin de croix, où s’entremêle espoirs déçus, services XXL, et légitimes frustrations. Ugo Humbert en a fait l’amère expérience ce lundi. Opposé au géant canadien (1m96), le Français a eu la mauvaise idée de concéder un break rapidement et s’est retrouvé à courir après le score durant tout le premier set. Peine perdue : intraitable derrière sa première balle de plomb, Raonic a géré ses efforts pour conclure le set… sur un service gagnant.

Milos a sorti l'arsenal

Mais Ugo Humbert ne possède pas un tempérament à abdiquer. Dans des conditions moites et chaudes, le Lorrain, 30e mondial, a continué de se battre sur chaque balle. Parvenant de plus en plus à emmener son adversaire dans des filières longues, il s’est accroché tout le match, avec notamment de superbes fulgurances en coup droit long de ligne.

A 4-3, le Français s’est procuré trois balles de break. Mais l’arme fatale du Canadien ne l’a pas laissé tomber : un service gagnant, une énorme seconde balle, suivie d’une bonne première… Milos Raonic a écarté le danger en patron. Et deux jeux plus tard, c’est lui qui a su prendre sa chance et provoquer la faute pour breaker de nouveau.

