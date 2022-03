Tennis

ATP Miami - Amortie, feinte du regard et passing tranchant : Gaël Monfils a tout fait à Otte sur ce point !

ATP MIAMI - Crispé dans le premier set de son deuxième tour face à Oscar Otte, Gaël Monfils s'est lâché dans le second set de son duel avec l'Allemand (7-6, 6-1), à l'image de ce point sensationnel. Une amortie "no look", une feinte du regard pour donner l'impression d'abandonner, avant de tirer un passing foudroyant qui a laissé Otte de marbre. Le fameux point à retrouver en vidéo !

00:00:37, il y a 25 minutes