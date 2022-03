C'est un nouveau coup dur pour Félix Auger-Aliassime. Après sa défaite en finale à Marseille, son échec dès son entrée en compétition à Indian Wells, c'est désormais au second tour du tournoi de Miami que le Canadien cale. Pourtant opposé à un adversaire à sa portée, Miomir Kecmanovic, le numéro 9 mondial n'a pas montré grand chose pendant la rencontre et a fini par s'incliner en deux manches (6-4, 6-2) en 1h35.

Dès le premier jeu, le rythme du match était imprimé : deux balles de break pour le Serbe et un service fragile pour le Canadien. Malgré quelques occasions de break qui ont émaillé l'heure et demie de jeu, Auger-Aliassime n'a jamais su saisir sa chance. En début de saison, il était pourtant lancé comme une balle.

Le joueur de 21 ans avait atteint plusieurs finales et remporté son premier titre en simple à Rotterdam. Mais ces dernières semaines ont été rudes. Kecmanovic, en forme du côté d'Indian Wells, rencontrera le vainqueur du duel entre Albert Ramos-Vinolas et Sebastian Korda au second tour.

