Comme les autres, Hubert Hurkacz a fini par être écœuré. En deux sets et deux tie-breaks, dans un duel dépourvu du moindre break, le Polonais, tenant du titre à Miami, a rendu les armes face à Carlos Alcaraz. Le jeune Espagnol a décidément la faculté de s'adapter à tous les contextes. C'est simple, il a réponse à tout en Floride, où il disputera donc dimanche la première finale de Masters 1000 de sa carrière pour tenter de devenir le troisième plus jeune lauréat d'un tournoi de cette catégorie derrière Michael Chang et Rafael Nadal.

"Son niveau de jeu est complètement fou vu son âge, sans aucun doute, a commenté Hurkacz. C'est incroyable de voir comment il joue, comment il se bat. C'est un compétiteur. C'est dingue comme il joue bien. Il a une carrière fantastique devant lui." S'il compte déjà deux titres à son palmarès, s'imposer à Miami marquerait une sorte d'acte fondateur pour le protégé de Juan Carlos Ferrero. Un premier Masters 1000 un mois et demi seulement après son premier ATP 500, à Rio, solidifierait encore son statut de futur grand du tennis mondial.

La leçon retenue d'Indian Wells

Tout est bluffant chez ce jeune garçon, de sa qualité de frappe à son intensité en passant par sa lucidité dans les moments les plus chauds. Car cette demi-finale, au cours de laquelle il admet avoir eu beaucoup de mal à lire le service de son adversaire, s'est jouée sur un fil. Mais c'est bien Alcaraz qui a su le mieux gérer les quelques points qui ont fait basculer la rencontre, surtout dans ces deux jeux décisifs qui ont réglé le sort de ce duel.

Il y a deux semaines, à Indian Wells, c'est lui qui avait fini par lâcher prise aux portes de la finale. Mais en face, c'était Rafael Nadal, et c'était sa toute première apparition dans un dernier carré de Masters 1000. A l'écouter, ce match-là a pesé vendredi soir face à Hubert Hurkacz. "J'avais fait un très bon match contre Rafa, et je crois que c'est là que j'ai appris comment jouer une demi-finale de Masters 1000. J'étais moins tendu, et je pense que j'ai beaucoup mieux gérer ma nervosité pendant le match que je ne l'avais fait à Indian Wells, surtout dans les moments les plus chauds", a-t-il jugé.

Numéro 2 à la Race dimanche soir ?

Dimanche, il replongera donc dans l'inconnu et l'enjeu sera massif pour le Murcien. Pour Casper Ruud aussi, évidemment, puisque le Norvégien disputera également sa toute première finale de Masters 1000. Paradoxalement, la pression sera sans doute supérieure sur les épaules certes déjà larges d'Alcaraz. Ruud a beau figurer dans le Top 10, il rentrera presque sur le court du Hard Rock Stadium dans la peau de celui qui n'a rien à perdre, d'autant qu'il n'évolue pas ici sur sa surface favorite. Des deux côtés, l'approche de l'événement jouera un rôle décisif et le destin de cette finale pourrait bien se nouer autant avant, que pendant.

"Je ressens beaucoup d'émotions là, mais il va falloir redescendre, a concédé le jeune Ibère. C'est un rêve quand on est enfant de vivre ça et c'est bon d'être en finale à Miami. J'adore jouer ici, j'ai vraiment l'impression d'être en Espagne. Je vais essayer d'aborder cette finale comme si c'était un premier tour, et essayer de cacher ma nervosité. Mais je veux en profiter, ça va être une super finale."

Ce mélange d'enthousiasme et de lucidité lui ressemble bien. Il l'a porté à deux sets d'un titre qui pourrait faire date, à défaut de l'installer dans le Top 10 puisque, même en cas de victoire, Carlos Alcaraz ne pourra grimper "que" jusqu'au 11e rang. Pour avoir une meilleure idée des hauteurs sur lesquelles on pourrait très bientôt le retrouver, il faut se pencher sur le classement "Race", celui qui prend en compte les résultats depuis le 1er janvier. S'il soulève le trophée, Alcaraz passera juste devant Daniil Medvedev pour devenir le dauphin de Rafael Nadal en 2021. Et tout ça ne fait probablement que commencer.

