Daniil Medvedev est un peu dans la position de celui à qui on a donné un superbe et délicieux gâteau, avant de le retirer de la table après seulement une bouchée. Il a eu le temps de goûter, de découvrir à quel point il était bon, mais de ne pas pouvoir croquer davantage dedans suscite une certaine frustration.

Devenu numéro un mondial pour la première fois de sa vie le 28 février en quittant Acapulco, le Russe n'est resté que trois petites semaines au sommet de la hiérarchie avant de rendre la main à Novak Djokovic lundi dernier, conséquence d'une élimination précoce à Indian Wells, où il s'est incliné dès les 16es de finale contre Gaël Monfils.

Ad

ATP Miami Medvedev n'a fait qu'une bouchée de Murray HIER À 17:47

Mais le vainqueur de l'US Open 2021 ne voit pas les choses sous cet angle. Une semaine, trois semaines, six mois, à ses yeux, l'important est déjà d'avoir atteint cet objectif. "Personne ne pourra m'enlever le fait d'avoir été numéro un mondial, a-t-il plaidé samedi à Miami après son entrée victorieuse dans le tournoi face à Andy Murray (6-4, 6-2). Je l'ai fait. On peut me dire 'Oui mais tu ne l'as été que deux semaines' (trois, en réalité, NDLR). Oui, mais j'y étais."

Avec autorité, Medvedev a maîtrisé Murray : Les temps forts du match

Beaucoup de légendes de notre sport n'ont jamais réussi à devenir numéro un mondial

Et Medvedev de rappeler qu'en accédant au pouvoir mathématique de l'ATP, fût-ce, pour le moment au moins, sous la forme d'un bref intérim, il a intégré un cercle fermé, davantage encore que celui des vainqueurs en Grand Chelem. "Beaucoup de légendes de notre sport n'ont jamais réussi à devenir numéro un mondial", insiste le protégé de Gilles Cervara.

Daniil Medvedev a raison. Il apparaît désormais dans la liste des joueurs ayant figuré à la première place mondiale et, avec ses trois petites semaines, il a déjà dépassé Patrick Rafter (une semaine) et Carlos Moya (deux semaines) et cela est ancré pour toujours. Personne ne pourra jamais le lui retirer. Pour autant, il n'a pas forcément envie de s'en contenter. Le gâteau du pouvoir a un goût de reviens-y.

"J'ai évidemment très envie de revenir à la première place, concède-t-il. C'est une motivation. Après avoir perdu à Indian Wells, où je n'ai pas bien joué, je me suis dit 'OK, on retourne à l'entraînement, on essaie d'atteindre les demi-finales à Miamipour retrouver la place de N°1." C'est le seuil minimal pour que le Moscovite puisse poursuivre son chassé-croisé au sommet du classement avec Novak Djokovic.

Medvedev : "J'aurai le tournoi de Miami pour essayer de retrouver ma place de numéro un"

Huit joueurs dans le viseur à court terme ?

Il lui reste trois matches à gagner pour cela. Opposé à l'Espagnol Pedro Martinez lundi, Medvedev pourrait ensuite croiser Jenson Brooksby ou Roberto Bautista Agut puis, en quarts, Hubert Hurkacz, Aslan Karatsev, Lloyd Harris ou Yoshihito Nishioka. Rien d'insurmontable sur le papier, pour peu qu'il retrouve des couleurs.

Mais dans l'absolu, Daniil Medvedev ne veut pas changer d'approche. "Numéro un mondial, c'est une motivation mais oui ça peut rajouter de la pression, estime-t-il. Les autres ont aussi encore plus envie de vous battre. Donc je veux gagner autant de matches que possible, autant de tournois que possible, car c'est le meilleur moyen d'être numéro un. Si je vais en demi-finales, je serai à nouveau N°1, mais l'objectif sera de gagner le tournoi, pour prendre 700 points de plus et creuser un écart plus important."

Mine de rien, Medvedev pourrait avoir l'opportunité de grimper sensiblement dans la hiérarchie historique. Il est aujourd'hui 25e en nombre de semaines au pouvoir parmi les 27 champions ayant occupé au moins une fois cette position. Il n'est qu'à trois semaines du trio Rios – Muster – Kafelnikov, à cinq de Newcombe et Ferrero, à six de Safin et à douze et treize de Becker et Roddick. Avec un titre en Floride dimanche, il se mettrait à portée de fusil de la plupart d'entre eux. Autant en profiter.

ATP Indian Wells L'exploit : Monfils s'offre le patron Medvedev 14/03/2022 À 20:17