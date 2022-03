Tennis

ATP Miami - Double défense héroïque de Koolhof et Skupski, saluée par Fabio Fognini : le point en vidéo

ATP MIAMI - En demie du double masculin du tournoi floridien, Wesley Koolhof et Neal Skupski ont remporté un point inespéré, face à Simone Bolelli et Fabio Fognini. Le smash de Bolelli a été renvoyé du fond du court, puis Fognini a "joué le bonhomme" sans succès. Peu inspiré sur ce coup, ce dernier a salué le réflexe de son adversaire. Koolhof et Skupski ont par ailleurs gagné. Séquence en vidéo.

00:00:37, il y a 36 minutes