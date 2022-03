Sa nervosité lui coûte de plus en plus cher. Déjà mis à l'amende à hauteur de 25 000 dollars à Indian Wells où il avait notamment payé un jet de raquette incontrôlé et son langage fleuri contre Rafael Nadal en quart de finale, Nick Kyrgios va devoir débourser 35 000 dollars supplémentaires (soit un peu plus de 31 000 euros) en quittant la Floride. Du moins s'il ne commet pas de nouvel impair en double - il est en demi-finale avec Thanasi Kokkinakis - d'ici là. L'ATP a ainsi, entre autres, sanctionné les mots de l'Australien à l'encontre de l'arbitre Carlos Bernardes, lors du huitième de finale qui l'avait opposé à Jannik Sinner.

Ad

ATP Miami C'est dans la poche ! Ruud a réceptionné cette balle avec un certain style IL Y A 10 HEURES

Dans le détail, quatre infractions ont été ainsi notifiées à Kyrgios : deux pour conduite anti-sportive (5000 dollars d'amende chacune), une pour obscénité verbale audible (5000 dollars) et une dernière, la plus lourde, pour injures (20 000 dollars). Lors de la fin de premier set de son huitième de finale, l'Australien avait pris pour cible sans discontinuer entre les points et lors des changements de côté l'arbitre brésilien, qu'il estimait ne pas être à la hauteur de sa tâche, lui reprochant notamment le déclenchement d'un talkie-walkie en plein point. Il avait fini par le payer d'un point de pénalité lors du tie-break.

Puis après avoir cassé sa raquette de rage au changement de côté, Kyrgios avait aussi écopé d'un jeu de pénalité, synonyme de break d'entrée de second set pour son adversaire Jannik Sinner. Après sa défaite, l'Australien, loin de faire son mea culpa, en a remis une couche sur les réseaux sociaux, appelant à un renouvellement du corps arbitral sur le circuit ATP.

ATP Miami Cinq petits jeux et Sinner dit stop : les images de son abandon face à Cerundolo IL Y A 12 HEURES