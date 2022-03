Voilà qui devrait lui faire du bien. Depuis un succès prometteur mais sans lendemain pour son premier match de l'année à l'ATP Cup contre Daniil Medvedev, Ugo Humbert n'avait plus gagné sur le circuit. Mais après six défaites, il a retrouvé, jeudi, le chemin du succès pour son entrée en lice à Miami. Au terme d'un match décousu face à Aljaz Bedene, retombé à la 141e place mondiale et aussi en manque de repères, le Messin a eu le dernier mot en trois sets (6-3, 3-6, 6-3) et 1h55 de jeu. Au 2e tour, le défi s'annonce plus dur à relever contre Aslan Karatsev, même si le Russe ne respire pas la confiance en ce moment.

Il est encore loin de son meilleur niveau, mais Ugo Humbert a eu le mérite de ne rien lâcher, et ce alors qu'il a perdu le fil de son match par deux fois. Logiquement devant après un premier set solide, le Messin s'est déréglé en début de deuxième acte, concédant un break qu'il n'a pas pu récupérer. Une fois les deux hommes à égalité une manche partout, il a repris les choses en main (4-2), avant de voir son adversaire le débreaker. Mais déterminé malgré les conditions venteuses, il a remis de l'intensité dans ses frappes pour arracher les deux derniers jeux de la partie et exprimer une joie aussi intense que son soulagement. Encore brouillon, Humbert a retrouvé du mordant, notamment au service (10 aces), et c'est un premier pas intéressant pour se relancer.

