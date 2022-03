Emballé, c'est pesé ! En 1h36, Alexander Zverev s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami en disposant de Thanasi Kokkinakis (6-4, 6-4). Face à la tête de série numéro deux du tournoi, le 97e joueur mondial à l'ATP n'a pas tenu sur la durée après un long parcours débuté dans les qualifications. Pour Zverev, cette victoire en deux sets lui permet de préparer au mieux son prochain tour contre le Norvégien Casper Ruud.

Au départ, ce duel entre deux colosses laissait penser à une explication au service. Déjà vainqueur de Richard Gasquet, Diego Schwartzman et Denis Kudla avant d'affronter Zverev, Kokkinakis est arrivé un peu fatigué sur le court. Après deux premiers jeux de service bien maîtrisés, l'Australien a concédé une balle de break à 2-2. En face, Zverev n'a pas attendu pour prendre les devants d'un retour gagnant en coup droit sur une deuxième balle. Grâce à une mise en jeu parfaite, l'Allemand n'a concédé aucune balle de break sur son service et a empoché la première manche en 55 minutes (6-4).

Avec 70% de première balle tout au long du match, Zverev était réglé comme une horloge suisse tandis que son adversaire commençait à progressivement sentir les douleurs arriver. En début de deuxième manche, Kokkinakis a commencé à se toucher le grand pectoral droit et la gêne pour servir est devenue de plus en plus réelle. De son côté, Zverev a patiemment attendu le bon moment pour breaker à nouveau son adversaire au même moment que dans le premier set. Breaké à 2-2 et enchaînant les fautes directes, Kokkinakis a rendu la tâche plus facile à Zverev. Souverain sur sa mise en jeu, le finaliste de l'édition 2018 s'est engouffré dans la brèche pour boucler le match en deux sets secs (6-4). Contre Ruud, la tâche sera sans doute plus difficile mais le numéro quatre mondial est visiblement prêt pour le combat.

