L'affaire était mal embarquée pour Daniil Medvedev, mais le numéro un mondial s'en est finalement sorti avec brio. Breaké d'entrée de match, le Russe a battu Jenson Brooksby en deux sets pour se qualifier en quart de finale du Masters 1000 de Miami (7-5, 6-1). Dans un premier temps gêné par le rythme imposé par le Californien, Medvedev s'est montré plus solide mentalement pour serrer le jeu et s'imposer en 1h18. Au prochain tour, le quart de finaliste de la précédente édition affrontera le vainqueur du duel entre Hubert Hurkacz et Lloyd Harris.

Plus d'informations à suivre...

Ad

ATP Miami Medvedev trace sa route, Alcaraz impressionne toujours autant HIER À 17:42

ATP Miami Bien masquée, bien touchée : amortie gagnante de Medvedev HIER À 17:10