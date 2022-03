Cela aura été plus dur que prévu, mais Alexander Zverev s'est qualifié pour les seizièmes de finale de l'ATP Masters 1000 de Miami à la suite d'une belle bagarre contre Borna Coric (6-4, 3-6, 6-3). Battu d'entrée lors du tournoi d'Indian Wells, la tête de série numéro 2 en Floride n'a pas flanché malgré un adversaire accrocheur et affrontera le vainqueur du duel entre Grigor Dimitrov et Mackenzie McDonald lors du prochain tour. Et cette fois-ci, il faudra sans doute être plus souverain.

Au démarrage de cette rencontre, Zverev pouvait penser aux éléments positifs de son duel face à Coric : sa victoire en quart de finale de l'édition 2018 (6-4, 6-4) où il avait atteint la finale, ou encore sa victoire en quatre sets lors de l'US Open 2020. En face, le Croate avait enfin vaincu la malédiction lors du tour précédent en battant Fernando Verdasco, sa première victoire sur le circuit professionnel depuis... 383 jours ! Grâce à la fin de cette spirale négative, le 166ème mondial au classement ATP a tenu la dragée haute à Zverev en remportant ses quatres premiers jeux de service. En face, Zverev s'est contenté de recoller au score avant de profiter de sa première balle de break au huitième jeu pour convertir l'offrande et s'octroyer la première manche ensuite (6-4).

Zverev chauffe mais ne craque pas

Mais des tuiles, Borna Coric en a connu beaucoup ces derniers temps. Et l'outsider n'avait pas envie de laisser la victoire si facilement à son adversaire. Résultat des courses ? Le finaliste du Masters de Shangaï en 2018 a remporté les trois premiers jeux de service du deuxième set pour gérer son avance par la suite (6-3). En face, Zverev a commencé à s'énerver mais sous la menace d'une lourde sanction après son sursis consécutif à son écart de conduite au tournoi d'Acapulco, l'Allemand n'a pas craqué.

Au contraire, il a répondu de la meilleure des manières au démarrage de la troisième et dernière manche en remportant à son tour les trois premiers jeux du set. Efficace avec deux balles de break converties sur trois possibles, Zverev a foncé vers la victoire et son adversaire n'a pas qu'admettre sa défaite (6-4). Le numéro quatre mondial n'est pas encore guéri, mais il est de retour sur le chemin de la victoire.

