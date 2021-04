Première malheureuse pour Ugo Humbert à Monte Carlo. Pour sa première apparition dans le grand tableau du Masters 1000 monégasque, le Français n’a pas fait le poids face à John Millman, au terme d’une partie remportée en 1h28 mais coupée en deux par un long arrêt de près de 5 heures (6-3, 6-3). L’Australien affrontera Felix Auger-Aliassime, le nouveau protégé de Toni Nadal, ou Cristian Garin en 16e de finale.

Dur début de saison sur terre battue pour Ugo Humbert. Sur une surface qui n’est pas sa préférée, le 32e mondial a subi la loi de Millman, qui a pris le meilleur sur le Français, son cadet de 9 ans, à l’expérience. Pas facile en effet d’entrer dans ces conditions, avec une terre très humide et où il a été très difficile de pousser la balle, et surtout au cours d’une partie stoppée longtemps après un premier set où, déjà, Humbert a cruellement cédé.

La pluie n’a pas permis à Humbert de rebondir

Malgré une entrée en matière plutôt convaincante et des jeux de service bien tenus, le Français a connu un gros coup de mou au moment de servir à 3 partout, offrant le premier break de la partie au 44e joueur au classement ATP. Puis, alors que le Messin, de plus en plus impatient, a commencé à multiplier les fautes (29 en tout dans ce match, pour seulement 9 coups gagnants), Millman a fait preuve de sagesse, s’employant à gérer les points, en attendant que son opposant craque.

Avec raison puisque l’Australien a enchaîné trois jeux remportés de suite pour décrocher la première manche. Bousculé d’entrée de deuxième acte, et après avoir sauvé d’entrée deux balles de break, Millman est parvenu à revenir à 40 partout avant que la météo ne renvoie les joueurs aux vestiaires pour de longs moments. Après son retour sur le court des Princes en début d’après-midi, on a pensé que Ugo Humbert pouvait renverser la partie, suite à un break lui permettant de mener 3-1.

Face à un joueur au plan de jeu toujours bien tenu, il a finalement connu un nouveau trou d’air, fatal. Avec notamment une série de treize points de suite lâchés, Humbert a vu Millman débreaker et remporter cinq jeux de suite pour décrocher la première victoire de sa carrière à Monte Carlo, pour sa seconde participation.

