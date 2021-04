Il avait pris le bon chemin. Mené par un Jordan Thompson qui s'est souvent énervé dans les deuxième et troisièmes manches, Benoît Paire, très calme de son côté, a finalement craqué en concédant le match sur une double faute dans le tie-break de la troisième manche (6-4, 6-7, 7-6). Une grosse déception pour le Français qui n'a plus gagné depuis sept matches sur le circuit.

La déprime de Benoît Paire aurait peut-être pu prendre fin avec un succès face à Thompson. Le scénario du match, l'Australien menait un set à zéro avant de voir son adversaire revenir à hauteur, aurait pu permettre à Paire de retrouver un peu le sourire. Finalement, c'est sans doute la frustration qui va prendre le dessus. Car Paire, battu 6-4 dans la première manche en concédant son ultime service, avait tout bien fait, ou presque.

ATP Miami Paire : "Me suspendre ? Je ne vois pas pourquoi, je fais mon maximum" 27/03/2021 À 22:59

Il s'était bien repris dans la deuxième manche en breakant dès l'entame avant de résister à fun de set irrésistible où aucun des deux acteurs n'est parvenu à conserver son engagement à partir de 4-3 en faveur de Paire. Le tie-break est tombé dans l'escarcelle de Paire et quand il a mené 4-2 dans celui de la dernière manche, on le pensait capable de renouer avec le succès. C'était compter sans ses nerfs qui ont lâché avec des fautes directes et donc cette double faute fatale. Thompson ira affronter Fognini ou Kecmanovic au deuxième tour.

ATP Miami Masters 1000 de Miami 2021 : date, programme, diffusion, favoris ; toutes les informations pratiques 17/03/2021 À 13:41