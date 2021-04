Tennis

De Richard Gasquet à Rafael Nadal, Monte-Carlo : terre d'exploits

Le Monte-Carlo Country Club est l'un des temples de la terre battue sur le circuit ATP. A site exceptionnel, statistiques exceptionnelles : voici les chiffres les plus marquants de ce tournoi qui lance la saison sur ocre, par Jeu, Set & Maths. Avec Richard Gasquet et Rafael Nadal d'un côté, et Roger Federer et Guillermo Coria de l'autre, chacun l'a marqué à sa manière. (Réal: Sébastien Petit)

