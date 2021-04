La pluie aura finalement eu raison de leur bonne volonté. Déjà bien embêtés par l’interruption de plus de 4h30 entre la fin de matinée et le début d’après-midi ce lundi, les organisateurs du Masters 1 000 de Monte Carlo ont dû, après une nouvelle longue interruption en fin de journée en raison des trombes d’eau qui ont rincé le Rocher, reporter une grosse partie du programme du jour à ce mardi dès 11h.

Premiers concernés, ceux dont les matches n’ont pu se terminer ce lundi, notamment Felix Auger-Aliassime, qui menait 4-2 dans le premier set face à Cristian Garin. Il reprendra donc demain à 11h, si les conditions le permettent, tout comme le récent vainqueur du Masters 1000 de Miami, Hubert Kurkacz, qui menait 1 set à 0 contre l’Italien Thomas Fabbiano sur le court 2. Dusan Lajovic mené un set à rien par Daniel Evans et le Français Jérémy Chardy, qui servait pour le gain de la première manche (5-4) face à Alexander Bublik, reprendront dans le même temps.

Les rencontres de Lucas Pouille et Fabio Fognini, qui devaient respectivement affronter Guido Pella et Miomir Kecmanovic, ont été également reportées, sans oublier les duels Cecchinato-Koepfer et Struff-Dimitrov. Ugo Humbert et Aslan Karatsev , avec des fortunes diverses, ont finalement fait partie des rares chanceux à pouvoir aller au bout de leur match.