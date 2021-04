Sinner s'offre un duel avec Djokovic

Le monde du tennis est bien au courant : Jannik Sinner n'a pas froid aux yeux. Son prochain défi sera l'occasion de le prouver. Le tout récent finaliste du Masters 1000 de Miami a parfaitement débuté sa saison sur ocre avec une victoire solide contre un pur terrien, Albert Ramos. Largement dominé, l'Espagnol a été dominé en deux manches par le protégé de Riccardo Piatti (6-3, 6-4) sur l'un des courts annexes du Monte-Carlo Country Club.

La suite sera différente pour Sinner. Mais le jeu en vaut évidemment la chandelle. Il va défier mercredi un certain Novak Djokovic au 2e tour. Ce match sera spécial. Ce sera le tout premier du Serbe depuis son sacre à l'Open d'Australie à la mi-février. Pour Sinner, ce sera sa première confrontation avec le n°1 mondial en carrière. Ils avaient joué un set d'exhibition à Adélaïde lors de la tournée aux Antipodes. Djokovic l'avait gagné. C'est la seule trace d'une confrontation entre les deux hommes.

Ce sera aussi un duel 100% Monte-Carlo. A l'aise sur terre, le Transalpin évolue aussi à domicile, puisqu'il vit comme Djokovic sur le Rocher et qu'il s'entraîne à Bordighera, à quelques kilomètres de là. Souvent comparé au joueur de Belgrade, mais avec une frappe de balle plus lourde, le 22e mondial va avoir droit à un test grandeur nature dans sa quête des sommets. en quarts de finale du dernier Roland-Garros reste à ce jour sa plus belle carte de visite sur la surface. On a hâte de voir ça.

Fognini passe le test Kecmanovic

Pour Fabio Fognini, ce n'est pas la grande forme. Mais il se soigne. L'Italien, tenant du titre du tournoi (il avait gagné l'édition 2019, et le tournoi 2020 ne s'est pas disputé à cause de la pandémie) a réussi ses débuts dans le tournoi en dominant un client sur la surface, le Serbe Miomir Kecmanovic. Fognini a validé son billet après un succès en deux sets (6-2, 7-5).

