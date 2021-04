Il ne veut pas se précipiter. Après un début de saison difficile et pas à la hauteur de ses ambitions, Dominic Thiem a décidé de se donner du temps pour retrouver son meilleur niveau. Alors qu'il était sur la liste des engagés pour le premier grand rendez-vous sur terre battue à Monte-Carlo (11-18 avril), le numéro 4 mondial s'en est retiré. Il a ainsi annoncé son forfait sur son site internet jeudi, sans donner de date précise pour son retour à la compétition. Pas inscrit à Barcelone la semaine suivante (19-25 avril) où il est pourtant tenant du titre, il ne pourrait reprendre qu'à Madrid (2-9 mai) pour le deuxième Masters 1000 sur terre battue.

"Après Doha et Dubaï, j'avais besoin d'une pause. Je ne suis pas encore à 100 % et je suis si désolé, j'aurais adoré participer à Monte-Carlo, mais ça ne marchera pas. Des semaines difficiles se profilent pour moi, j'ai beaucoup de travail à faire", a indiqué Thiem, précisant qu'il allait s'entraîner sur terre battue en Autriche. Gêné par une douleur récurrente au pied droit ces derniers mois et fatigué aussi bien physiquement que mentalement de son propre aveu, il avait connu des sorties précoces par rapport à son statut à l'Open d'Australie (huitième de finale contre Grigor Dimitrov), au Qatar (quart de finale contre Roberto Bautista Agut) et aux Emirats arabes unis (dès le 2e tour face au qualifié et futur finaliste Lloyd Harris).

ATP Monte-Carlo Federer absent sur le Rocher ? Il ne figure en tout cas pas parmi les inscrits 16/03/2021 À 16:20

Cette période de flottement dans la carrière de l'Autrichien est également la conséquence de son premier titre en Grand Chelem l'été dernier à l'US Open . Il avait confié devoir se trouver de nouveaux objectifs et triompher à Roland-Garros (23 mai-6 juin) figure assurément en tête de liste. Thiem n'a également jamais décroché de Masters 1000 sur ocre, un paradoxe vu les références du bonhomme sur la surface. Il ne comblera donc pas cette "lacune" sur le Rocher dans une dizaine de jours.

ATP Monte-Carlo Etat d'urgence sanitaire prolongé : pas de spectateurs pour le premier Masters 1000 sur terre 12/02/2021 À 11:34