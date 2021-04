Lucas Pouille a touché ses limites du moment. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu illustrer l'adage "jamais deux sans trois" jeudi en huitième de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Déjà passé près de la sortie au tour précédent contre Alexei Popyrin, le Nordiste a baissé pavillon face à Alejandro Davidovich Fokina qui l'a dominé en deux sets (6-2, 7-6) et 1h45 de jeu. Le jeune Espagnol, 58e joueur mondial, a montré qu'il avait toutes les qualités requises pour briller sur terre battue, même si sa nervosité a failli lui jouer des tours en fin de seconde manche. Il découvrira les quarts de finale en Masters 1000 face à Stefanos Tsitsipas, vainqueur dans le même temps de Cristian Garin (6-3, 6-4).

Au moment de faire le bilan de sa semaine, Lucas Pouille pourra être fier. Car même quand les sensations n'étaient pas franchement au rendez-vous, comme ce fut le cas ce jeudi, il a toujours trouvé un moyen de se battre sur le court. Alors qu'il était mené d'un set et d'un break (6-2, 3-1), il a ainsi trouvé les ressources pour rendre l'issue de ce huitième de finale bien plus incertaine que ce que le scénario annonçait. Sur le plan mental, il a donc franchi un cap important dans la quête de son meilleur niveau après plus d'un an de doutes liés à sa blessure au coude.

ATP Monte-Carlo Une victoire "au mental", exilé sur le court n°9 : Pouille remonte la pente avec humilité IL Y A 18 HEURES

Plus d'infos à suivre...

ATP Monte-Carlo Pouille et Chardy qualifiés, c'est terminé pour Mannarino 13/04/2021 À 10:45