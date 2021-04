Zverev autoritaire

On l'avait quitté défait d'entrée en Floride par Emil Ruusuvuori. Cette fois, Alexander Zverev a fait preuve de beaucoup de sérieux et de constance pour écarter Lorenzo Sonego (6-3, 6-3) au 2e tour en un peu plus d'une heure et demie (1h38 précisément) et débuter de la meilleure des manières sa semaine à Monte-Carlo. Tout n'a certes pas été parfait - l'Allemand a connu quelques bas dont Sonego a su profiter en débreakant à deux reprises en milieu de premier set et en début de second - , mais il a su serrer le jeu quand il le fallait, se montrant percutant (26 coups gagnants), notamment en coup droit. Il lui faudra néanmoins améliorer son jeu au filet (10 points gagnés sur 21 montées) pour la suite contre David Goffin, tombeur facile de Marco Cecchinato (6-4, 6-0).

Rublev en balade

Ses débuts sont quelque peu éclipsés par la rentrée des monstres Novak Djokovic et Rafael Nadal ce mercredi. Mais Andrey Rublev n'en a que faire. Demi-finaliste pour la première fois de sa carrière en Masters 1000 sur le dur de Miami voici quelques jours, le Russe a visiblement bien géré le changement de surface. Face à Salvatore Caruso, certes 89e joueur mondial mais spécialiste de la terre battue, il s'est montré particulièrement autoritaire pour l'emporter (6-3, 6-2) en un peu plus d'une heure (1h08 précisément). Rublev a notamment su protéger son engagement, écartant les 4 balles de break adverses au cours de la partie, et sera opposé à Roberto Bautista Agut en huitième de finale de ce Masters 1000 de Monte-Carlo.

Fognini sans souci

Il était difficile de savoir où en était Fabio Fognini avant le tournoi. Sèchement sorti d'entrée à Marbella par Jaume Munar (6-2, 6-1) la semaine dernière, l'Italien ne rassurait pas. Mais après deux tours sur le Rocher, le tenant du titre n'a toujours pas perdu un set. Certes, il n'avait pas affaire à un terrien ce mercredi en la personne de l'Australien Jordan Thompson, mais il s'est montré autoritaire pour s'en débarrasser en deux sets maîtrisés (6-3, 6-3) et 1h21 de jeu. Filip Krajinovic pourrait se révéler un adversaire bien plus coriace lors de son prochain match : le Serbe s'est ainsi montré sans pitié face à Juan Ignacio Londero (6-0, 6-3).

Dur retour sur terre pour Hurkacz

Hubert Hurkacz est tombé de son nuage. Vainqueur de son premier Masters 1000 à Miami il y a une dizaine de jours, il n'a pas existé au 2e tour contre Daniel Evans. Le Britannique l'a écrasé (6-4, 6-1) en un peu plus d'une heure (1h04 exactement). La confiance n'aura donc pas suffi au Polonais peu adepte du jeu sur terre battue et qui n'a pas obtenu la moindre balle de break. Son adversaire s'est lui montré particulièrement inspiré à la relance, remportant notamment près de la moitié des points sur la première balle pourtant puissante de Hurkacz. Evans aura le redoutable honneur de défier Novak Djokovic au prochain tour.

Schwartzman K.-O. d'entrée

C'est une valeur sûre du circuit sur ocre, mais Diego Schwartzman s'est fait cueillir d'entrée par Casper Ruud sur le Rocher. Le Norvégien, très dangereux sur terre, n'a pas laissé respirer l'Argentin mercredi, ne lui laissant que six petits jeux (6-3, 6-3) en 1h05 sur le court. A côté de son sujet, "Peque" n'a obtenu qu'une minuscule balle de break au cours du match et ne l'a pas convertie, une statistique qui dit beaucoup de ses difficultés du jour, lui qui relance si bien habituellement. Ce faux pas est d'autant plus surprenant que Schwartzman avait remporté déjà un titre sur terre battue cette année, à Buenos Aires. Il bénéficiait certes là-bas du soutien de son public, ce qui n'était pas le cas à Monte-Carlo qui se déroule à huis clos.

