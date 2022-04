Il aura vraisemblablement quelques regrets, malgré une belle bataille. Arthur Rinderknech n'est pas passé loin lundi d'une belle performance face à Fabio Fognini, 32e joueur mondial et spécialiste de la terre battue. Le Français s'est ainsi incliné face au vainqueur de l'édition 2019 en trois manches (7-5, 4-6, 6-3) et quasiment deux heures et demie (2h29 précisément) de jeu dans un 1er tour haletant, et ce alors qu'il avait notamment servi pour le premier set. Au 2e tour, son bourreau italien retrouvera le champion sortant Stefanos Tsitsipas pour une autre affiche qui promet.

