Il ira au bout de sa belle histoire. Arrivé à Monte-Carlo sans repères et tombeur du numéro 1 mondial Novak Djokovic dès le 2e tour, Alejandro Davidovich Fokina sera bien au rendez-vous de la finale sur le Rocher, la première de sa jeune carrière, et a fortiori en Masters 1000. Samedi, il est passé par toutes les émotions pour s'offrir cette grande joie avant de s'imposer finalement en trois sets (6-4, 6-7, 6-3) et 2h45 de jeu contre Grigor Dimitrov. Pour ouvrir son palmarès, l'Espagnol de 22 ans défiera Alexander Zverev ou Stefanos Tsitsipas, qui s'affrontent dans la seconde demi-finale.

Ad

ATP Monte-Carlo Avec cinq points de suite dans le tie-break, Dimitrov relance le match ! IL Y A 2 HEURES

Fidèle à ce qu'il avait montré lors des tours précédents, il n'a rien lâché. Et Alejandro Davidovich Fokina en a finalement été récompensé, alors même qu'il semblait avoir laissé passer sa chance. Breaké d'entrée de troisième manche et au bord du K.-O., le 46e joueur mondial a refusé de baisser les bras, confirmant les progrès sur le plan mental déjà vus face au "Djoker" et à Taylor Fritz en quart de finale.

Miraculé, Dimitrov a raté le coche dans le 3e set

Davidovich Fokina a eu d'autant plus de mérite qu'il est parvenu à passer outre une immense frustration : celle d'avoir laissé passer l'occasion de conclure en deux sets un match qu'il avait bien en main. Plus solide et consistant en fond de court que son rival bulgare, l'Espagnol a ainsi servi une première fois pour une place en finale à 6-4, 5-4. Souriant alors à l'ovation réservée aux deux acteurs par le court Rainier-III, il masquait alors en fait une grande nervosité. Enchaînant les fautes dans la foulée, il a vu Dimitrov revenir à hauteur avant de céder largement le tie-break 7 points à 2 (6-4, 6-7).

Un ace pour conclure et une première finale pour Davidovich Fokina !

Il faut dire que le Bulgare, de son côté, avait soudain repris des couleurs. Lent dans ses déplacements et neutre à l'échange jusqu'alors, Dimitrov a exploité la nette baisse de régime adverse pour reprendre la direction des opérations. Beaucoup plus alerte, vif et précis dans ses ajustements, il a retrouvé de la percussion en coup droit et a même obtenu quatre balles de double break en début de troisième acte (6-4, 6-7, 0-2). Mais le grand tort du Bulgare a été de ne pas savoir les convertir.

Un changement de côté et une intervention du kiné plus tard et Davidovich Fokina est reparti au combat, revigoré, tandis que de l'autre côté du filet, Dimitrov s'est effondré. Résultat : cinq jeux consécutifs marqués par l'Espagnol, à nouveau habité. Et au moment de servir une seconde fois pour le match à 5-3, il n'a cette fois pas tremblé, bien au contraire. Bondissant et agressif, il a même conclu l'affaire sur un dernier ace slicé, avant de se jeter dans les bras de toute son équipe, ivre de joie. Cette semaine est décidément bien la sienne.

ATP Monte-Carlo Davidovich pousse Dimitrov à la faute pour prendre le premier set ! IL Y A 3 HEURES