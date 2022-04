Décidément, les favoris ont bien du mal à lancer leur saison sur terre battue. Après la rentrée manquée de Novak Djokovic et la sortie d'entrée de Carlos Alcaraz, l'autre finaliste de Miami Casper Ruud a aussi vu son aventure sur le Rocher se terminer prématurément jeudi. Pourtant tête de série numéro 4 du tournoi et demi-finaliste l'an dernier, le Norvégien a buté en huitième sur le talentueux et souvent imprévisible Grigor Dimitrov, 29e joueur mondial, en deux manches (6-3, 7-5) et 1h32 de jeu. Qualifié pour le quatrième quart de finale de sa carrière à Monte-Carlo, le Bulgare y défiera soit Hubert Hurkacz, soit Albert Ramos Vinolas.

Ad

Même pour les purs terriens, le changement de surface peut parfois être périlleux. Peut-être encore fatigué après sa belle première finale en Masters 1000 sur le dur floridien, Casper Ruud en a fait l'amère expérience ce jeudi. Il faut dire que l'intéressé avait affaire à un adversaire dangereux en la personne de Grigor Dimitrov, toujours capable de sortir une performance remarquable de son chapeau, malgré son inconstance. Mais si le Bulgare a incontestablement été très solide, c'est bien le Norvégien qui a creusé lui-même sa propre tombe.

ATP Monte-Carlo Zverev, la bonne entrée en matière IL Y A 12 HEURES

Dimitrov a toujours eu un temps d'avance

Il ne s'agit pas ici de douter des mérites de Dimitrov : il a d'ailleurs réalisé le premier break d'une merveille de passing de revers long de ligne qui ne devait rien à personne (1-2). Mais Ruud a incontestablement déjoué, craquant assez rapidement dans l'échange du fond face aux variations adverses. Habitué à dicter l'échange avec son coup droit lifté, il a commis pas moins de 12 de ses 15 fautes directes du premier set de ce côté (pour 4 petits coups gagnants), cédant d'ailleurs une troisième fois son service pour voir son rival virer en tête.

Mieux dans son match par la suite, Ruud a tenu tête à un Dimitrov inspiré jusqu'à 5-5 dans le second acte. Très alerte, le Bulgare a néanmoins toujours semblé avoir un coup d'avance, aussi bien dans sa capacité à prendre la balle tôt pour faire la différence côté coup droit, que dans son alternance entre slices rasants et frappes recouvertes, parfois le long de la ligne, en revers. Le tout saupoudré de temps à autre de délicieuses amorties qui ont laissé le Norvégien sur place. Et ce dernier, alors qu'il servait pour disputer un tie-break, a craqué une fois de trop : deux doubles fautes et une ultime erreur en revers lui ont été fatales.

Dans le même temps, Taylor Fritz est, lui, sorti vainqueur du duel 100 % américain qui l'a opposé à Sebastian Korda. Ce dernier a d'ailleurs peut-être un peu payé ses efforts de la veille face à Carlos Alcaraz puisqu'il avait dû batailler plus de trois heures pour se défaire du prodige espagnol. Toujours est-il que le champion d'Indian Wells s'est imposé en deux manches accrochées (7-6, 7-5) et 1h33 de jeu face à son compatriote, se montrant supérieur dans la gestion des moments chauds en fin de sets.

ATP Monte-Carlo Hénin : "Alcaraz a été piégé par sa jeunesse, il ne peut pas aller trop vite" IL Y A 16 HEURES