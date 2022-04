Tennis

ATP Monte-Carlo - Justine Henin analyse l'ascenseur émotionnel de Stefanos Tsitsipas face à Diego Schwartzman

ATP MONTE-CARLO - Cette rencontre entre Diego Schwartzman et Stefanos Tsitsipas aura été le théâtre de tous les rebondissements (6-2, 6-7, 6-4). Dans Eurosport Tennis Club, Justine Hénin revient sur le caractère irréel de ce quart de finale et notamment le trou d'air subit par le Grec entre la fin de la 2e manche et le déut de la 3e. Suivez l'intégralité du Master 1000 de Monte-Carlo sur Eurosport

00:02:21, il y a 27 minutes