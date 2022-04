Tennis

ATP Monte-Carlo - Nouvelle déconvenue d'entrée pour Auger-Aliassime : le résumé de la victoire de Musetti

ATP MONTE-CARLO - Félix Auger-Aliassime, 9e mondial, a été battu mercredi au 2e tour de Monte-Carlo par l'Italien Lorenzo Musetti (6-2, 7-6) et quitte le Masters 1000 monégasque dès son entrée en lice comme en 2018 et 2021. Eliminé d'entrée à Indian Wells et Miami, le Canadien a une fois de plus quitté un tournoi prématurément.

00:03:04, il y a une heure