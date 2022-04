Top départ pour la saison sur terre battue ! Du 10 au 17 avril 2022, le Masters 1000 de Monte-Carlo sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici.

Retour de Novak Djokovic pour la première fois depuis Dubai, réveil attendu pour Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, confirmation pour Carlos Alcaraz : le cirque monégasque s'annonce très prometteur à partir du dimanche 10 avril !

Comment regarder le Masters 1000 de Monte-Carlo en direct vidéo ?

Le Masters 1000 de Monte-Carlo sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2 et l'application Eurosport. Comme pour chaque Masters 1000, vous pourrez regardez tous les matches des tournois de simple et de double messieurs en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Consultants : Arnaud Clément, Justine Hénin, Eric Deblicker et Arnaud Di Pasquale

Commentaire : Thomas Bihel, Anne Boyer, Romain Bouchenot, Olivier Canton, Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Géraldine Weber

Pendant le tournoi, avant et après les rencontres de chaque journée, vous pourrez retrouver Eurosport Tennis Club, présenté par Anne Boyer et Olivier Canton. Au menu, la présentation et le débrief' des rencontres au Monte-Carlo Country Club, les réactions des joueurs, les coulisses, des palettes et l'analyse des experts et des journaiistes Eurosport.

Comme chaque mardi, le podcast DiP' Impact avec Arnaud Di Pasquale, Laurent Vergne, Bertrand Milliard et Sébastien Petit sera à retrouver sur Eurosport.fr et toutes les plateformes de podcasts. Le quatuor reviendra sur les temps forts de l'actualité tennistique et bien entendu sur le Masters 1000 de Monte-Carlo 2022.

A quelle heure suivre les rencontres à Monte-Carlo ?

Les matches débuteront à 11h sur le Rocher et seront à suivre sur Eurosport 1, Eurosport 2 et l'application Eurosport et ce, jusqu'à 19h.

A 10h45 et 19h, Eurosport Tennis Club reviendra sur les temps forts de la semaine monégasque.

Finale : le dimanche 17 mars, à partir de 15h en direct et en intégralité sur Eurosport 1 et l'application Eurosport. Les demi-finales et la finale seront également retransmises par C8.

Qui sont les principaux engagés au Masters 1000 de Monte-Carlo ?

Les favoris : C'est l'un des joueurs les plus attendus si ce n'est le plus attendu. Absent depuis Dubai, Novak Djokovic fera son grand retour sur les courts à Monte-Carlo. Si son état de forme est incertain, il sera l'un des grands favoris. Vainqueur l'an dernier, Stefanos Tsitsipas est également très attendu avant la saison sur terre tout comme Alexander Zverev, qui n'a jamais dépassé le dernier carré sur le Rocher.

Les principaux joueurs à suivre : Vainqueur à Miami il y a quelques jours, Carlos Alcaraz est la nouvelle sensation du circuit et sera le principal outsider à Monte-Carlo. Battu par l'Espagnol, Casper Ruud a également une belle carte à jouer tout comme le finaliste sortant Andrey Rublev, Cameron Norrie, Félix Auger-Aliassime, Jannik Sinner ou encore Taylor Fritz, sacré lors du Masters 1000 d'Indian Wells.

Les grands absents : Joueur le plus titré sur le Rocher avec 11 victoires, Rafael Nadal ne sera pas présent à Monaco, tout comme Daniil Medvedev . Le numéro 2 mondial a été récemment opéré d'une hernie et sera indisponible entre 1 et 2 mois. Roger Federer, Dominic Thiem ou encore Denis Shapovalov ne seront pas présents.

Les Français à suivre : Gaël Monfils, Ugo Humbert, Jo-Wilfried Tsonga et Benoit Paire sont assurés de participer au tournoi. Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, Richard Gasquet, Hugo Gaston et Adrian Mannarino pourraient également intégrer le grand tableau.

Quel est le prize money du Masters 1000 de Monte-Carlo ?

Le prize money au Masters 1000 de Monte-Carlo sera le même qu'à Indian Wells et Miami.

Vainqueur : 1 231 245 $ (soit 1 042 491 €)

Finaliste : 646 110 $ (soit 547 059 €)

Demi-finale : 343 985 $ (soit 291 251 €)

1/4 de finale : 179 940 $ (soit 152 355 €)

3e tour : 54 400 $ (soit 46 060 €)

2e tour : 30 130 $ (soit 25 511 €

1er tour : 18 200 $ (soit 15 410 €)

Le programme du Masters 1000 de Monte-Carlo 2022

1er tour : 10, 11 et 12 avril

2e tour : 12 et 13 avril

3e tour : 13 et 14 avril

1/4 de finale : 15 avril

Demi-finales : 16 avril

Finale : 17 avril

