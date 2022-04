Il ne pouvait pas rêver meilleur scénario. Après être revenu de nulle part vendredi soir en quart de finale face à Diego Schwartzman, Stefanos Tsitsipas a livré une prestation quasi-parfaite samedi pour s'offrir une seconde finale consécutive sur le Rocher. Dans ce qui s'annonçait comme le choc de la journée face au numéro 3 mondial Alexander Zverev, le Grec a totalement pris le dessus, notamment sur le plan tactique, pour l'emporter en deux sets secs (6-4, 6-2) et 1h15 de jeu sur le court Rainier-III. Dimanche, il tentera de devenir le premier joueur à conserver sa couronne à Monte-Carlo depuis un certain Rafael Nadal en 2018.

Ad

ATP Monte-Carlo Trois breaks, un jeu blanc, Tsitsipas facile sur le 1er set face à Zverev IL Y A UNE HEURE

Et dire qu'il aurait pu repartir du Rocher au fond du seau vendredi. Au lieu de cela, Stefanos Tsitsipas en repartira peut-être dimanche avec un doublé et regonflé à bloc. En remportant les six derniers jeux de son quart de finale contre Diego Schwartzman, le Grec s'est non seulement tiré d'un très mauvais pas, mais il s'est aussi totalement redonné confiance. Samedi, Alexander Zverev en a fait les frais dans une demi-finale à sens unique, ou presque.

Les variations de Tsitsipas ont mis Zverev au supplice

Pour faire justice au champion olympique allemand, il y a quand même eu un combat, du moins dans le premier set. A deux reprises, le grand "Sasha" a débreaké après avoir vu Tsitsipas lui ravir son engagement. Avec sa puissance dans la diagonale revers, ce dernier semblait d'ailleurs en mesure de faire reculer le Grec et d'exploiter sa relative faiblesse de ce côté. Mais il a été trop inconstant pour que cette stratégie paie, laissant notamment transparaître des difficultés à bien se déplacer sur son côté coup droit. En s'adjugeant un troisième break, le tenant du titre a donc viré logiquement en tête (6-4).

Une grosse défense et une faute de Zverev pour conclure le match, Tsitsipas rejoint la finale

Il n'a par la suite plus lâché les commandes. Et à 2-2 dans le second acte, le Grec a définitivement pris le large. Capable d'utiliser à merveille la géométrie du court grâce à des trajectoires bombées et courtes croisées, il a fait cavaler son adversaire latéralement, prenant le meilleur à l'échange. Il a aussi privé Zverev de la cadence régulière qu'il aime tant en l'attirant à de nombreuses reprises au filet, un domaine dans lequel l'Allemand a souffert le martyre. Enchaînant les approximations à la volée, il s'est presque systématiquement fait passer quand il s'y est aventuré.

Trop inconstant dans l'intensité, Zverev, qui avait souffert de la cuisse lors de son quart de finale vendredi, n'avait visiblement pas les jambes pour s'engager dans un réel combat et a cédé les quatre derniers jeux. Son pourcentage bien trop moyen de réussite derrière sa première balle (53 % seulement), l'une de ses grandes armes, l'a confirmé. De l'autre côté du filet, Tsitsipas a paru voler sur le court, un contraste résumé par la balle de match sur laquelle il a défendu d'arrache-pied alors que Zverev s'est montré incapable de conclure. Le Grec ne pouvait pas espérer aborder la finale dans de meilleures conditions.

Plus d'infos à suivre...

ATP Monte-Carlo Tsitsipas est revenu de l'enfer IL Y A 20 HEURES