ATP Montpellier : Herbert a éteint Shapovalov et retrouvera Berdych en demies

Pierre-Hugues Herbert impressionne à Montpellier. L'Alsacien s'est qualifié ce vendredi pour la première demi-finale de sa carrière dans un tournoi français sur le circuit ATP en dominant en deux sets (7-5, 7-6) et 1h44 de jeu le Canadien Denis Shapovalov, 25e joueur mondial. Cette victoire lui assure d'intégrer le top 40 la semaine prochaine au classement mondial. Dans le dernier carré, il affrontera samedi le Tchèque Tomas Berdych.

Pierre-Hugues Herbert a donné un joli relief à sa semaine dans l'Hérault. Le Français a réalisé une sacrée performance en réduisant au silence le bouillonnant gaucher Denis Shapovalov au revers à une main explosif. Très à son aise au filet comme souvent, il a aussi parfaitement tenu la cadence en fond de court, trouvant régulièrement beaucoup de longueur à l'échange. Il a surtout su serrer le jeu aux moments clés de la partie.

Shapovalov martyrisé sur son revers

D'entrée, Herbert a fait comprendre à son adversaire qu'il ne jouerait pas un rôle de faire-valoir en réalisant le break. Si le Canadien est parvenu à refaire son retard en cours de premier set, l'Alsacien n'a pas desserré son étreinte à la relance et en a été récompensé à 5 jeux partout en s'emparant à nouveau de l'engagement adverse, avant de conclure la manche sur son service (7-5).

Surtout, Herbert a su tenir jusqu'au bout une tactique payante : agresser à la moindre occasion Shapovalov sur son revers. Diablement efficace sur ce coup quand il a le temps de s'organiser, le Canadien est beaucoup plus friable en position défensive. Il n'a jamais vraiment su résoudre l'équation posée par la première balle slicée du Français.

Très solides sur leurs engagements respectifs au cours du deuxième set, les deux joueurs se sont départagés au tie-break et c'est encore Herbert qui s'est montré le plus solide à ce petit jeu, se permettant même de boucler le match sur un ace. En demi-finale, il aura toutes ses chances contre Tomas Berdych qui a dû puiser dans ses réserves physiques pour battre plus tôt dans la journée Filip Krajinovic après plus de 2h30 de bataille.