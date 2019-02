ATP Montpellier : Hoang bat Darcis et s'offre son premier succès sur le circuit ATP

C'est l'aboutissement d'une belle progression. Antoine Hoang a enregistré ce mardi la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en dominant l'expérimenté Steve Darcis en deux sets secs (6-1, 6-2) et à peine plus d'une heure de jeu au premier tour à Montpellier. A 23 ans, le Français n'a laissé aucune chance au Belge et franchit un palier important dans sa jeune carrière.

Actuel 150e joueur mondial, Hoang pointait au 315e rang il y a un peu plus d'un an. Finaliste à Orléans en septembre dernier, puis vainqueur à Eckental en Allemagne en novembre dans des tournois Challenger, il a poursuivi sur sa lancée en début de saison, sortant des qualifications à Pune en Inde, avant de s'incliner face au Tchèque Jiri Vesely au premier tour.

Un quart de tableau 100% bleu

Puis le Français est repassé par la case Challenger avec succès en s'imposant à Rennes à la fin du mois de janvier, dominant en finale le Lituanien Ricardas Berankis. Au deuxième tour à Montpellier, il aura l'honneur d'affronter un autre Tricolore en la personne de Jérémy Chardy.

Sa victoire assure d'ores et déjà la présence d'un joueur français dans le dernier carré. Le vainqueur du duel entre Chardy et Hoang en huitième de finale sera en effet opposé en quarts au gagnant de la rencontre qui mettra aux prises Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga. Comme souvent, les tournois 250 organisés en France prennent une forte teinte bleue, blanche et rouge.