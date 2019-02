Open Sud de France : Ça rigole toujours pour Herbert

Déjà parmi les meilleurs joueurs du monde en double, Pierre-Hugues Herbert n'en finit plus d'impressionner en simple. En demi-finale du tournoi de Montpellier, l'Alsacien a dominé samedi de la tête et des épaules le toujours dangereux Tomas Berdych (6-2, 7-5). Et le Français pourrait bien rencontrer son compatriote Jo-Wilfried Tsonga en finale, si ce dernier se défait du Moldave Radu Albot.

Plus d'infos à suivre...