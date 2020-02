Il doit se surprendre lui-même. Pour son tournoi de reprise, Richard Gasquet sera bien au rendez-vous des quarts de finale à Montpellier. Pourtant mal embarqué jeudi face à Feliciano Lopez, le Français a su renverser la situation pour s’imposer en trois sets (6-7, 6-4, 6-2) et un peu plus de deux heures de jeu (2h05 de jeu). Même s’il a souffert, ce succès a dû le rassurer autant sur son niveau de jeu que physiquement. Pour pousser plus loin l’aventure dans l’Hérault, il devra vendredi se défaire du Canadien Vasek Pospisil, vainqueur à la surprise générale de Denis Shapovalov mercredi.

Il a beau grimacer, claudiquer et faire appel au kiné pour soulager ses adducteurs qui sifflent, Richard Gasquet a faim de tennis. Tenu à l’écart des courts pendant plus de trois mois à cause de kystes au genou, le Biterrois se bat comme un lion cette semaine dans les conditions indoor montpelliéraines. Et il en récolte les fruits. Pourtant, comme la veille face à Gilles Simon, il a semblé sur un fil à plusieurs reprises, mais il n’est pas tombé.

Un revers toujours époustouflant

Le Biterrois a d’autant plus de mérite qu’il pouvait être légitimement frustré après la perte du premier set. Il n’avait ainsi pas pu (su ?) saisir ses deux occasions de break contre un Feliciano Lopez inoffensif à la relance. Mais au tie-break, l’Espagnol a surgi, ne donnant plus un point avec son slice de revers pour empocher la mise 7 points à 1. Supérieur à l’échange, Gasquet aurait pu prendre un coup au moral, d’autant que lui-même ne savait sans doute pas s’il aurait les ressources physiques pour aller au bout d’un match en trois sets.

Mais le Français est resté bien concentré et a finalement fait la différence à sa sixième opportunité en début de deuxième set (6-7, 3-2). Dans ce cinquième jeu de la deuxième manche, il a surtout profité d’une nette baisse au service de son adversaire. Lopez, qui avait servi une quinzaine d’aces jusqu’alors, a commis trois doubles fautes dans le même jeu pour relancer Gasquet. Ce dernier, plus agressif, a réussi à prendre davantage l’échange à son compte et a ainsi égalisé en toute logique (6-7, 6-4).

Touché physiquement, il a montré des signes de faiblesse dans ses déplacements, mais a aussi totalement lâché ses coups. Et malgré l’intervention du kiné et une souffrance visible, il a donc totalement pris les commandes dans le troisième set, s’offrant même un double break d’un petit bijou de volée haute de revers. Lopez, lui, a vu son pourcentage de premières balles plonger et n’a jamais pu relever la tête. Ce tournoi de reprise est donc d’ores et déjà une réussite pour Gasquet. Mais l’appétit vient en mangeant et si le physique semble encore précaire, la confiance, elle, est au beau fixe.