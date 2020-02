Il a peut-être enfin lancé sa saison. Comme lors de l’exercice 2019, Adrian Mannarino a pris son temps pour obtenir son premier succès sur le circuit. S’il avait perdu cinq fois au 1er tour pour commencer la saison passée, il a brisé plus tôt la série cette fois. Défait d’entrée à Doha, Auckland et à Melbourne, le Français s’est rebellé mercredi à Montpellier où il a disposé de l’Australien Alexei Popyrin en trois manches (6-0, 6-7, 6-0) et un peu moins de deux heures de jeu (1h55 précisément). Il affrontera lors de son prochain match son compatriote Gaël Monfils, exempté de 1er tour car tête de série numéro 1 dans l’Hérault.

C’est une performance qui pourrait bien l’inspirer pour la suite. Adrian Mannarino est venu à bout d’un joueur plutôt en forme en ce début de saison. Alexei Popyrin avait en effet poussé son aventure devant son public jusqu’au 3e tour lors de l’Open d’Australie. Mais mercredi, l’Aussie est tombé sur un os qui a parfaitement retourné son service dans les première et troisième manches. Expéditif pour commencer, Mannarino s’est ensuite heurté à la résistance adverse dans le deuxième acte et a fini par céder au tie-break 9 points à 7.

Humbert passe à côté

Et alors que l’on pensait que les choses pouvaient se compliquer, le Français est reparti de plus belle dans le troisième et dernier set. Popyrin s’est alors liquéfié, ne parvenant pas à sauver le moindre jeu, comme dans le premier acte. Le score final est donc plutôt original et inattendu. Pour illustrer les difficultés de l'Australien au service, il n'a remporté que 61 % des points sur sa première et 45 % sur sa seconde dans ce match, sa deuxième manche sauvant les apparences.

Pour Ugo Humbert, en revanche, c'est déjà fini. Le Messin a été impuissant dans la foulée face à l'expérimenté Feliciano Lopez (38 ans). L'Espagnol a parfaitement mené sa barque pour l'emporter aisément en deux sets (6-4, 6-1) et 1h09 de jeu. Plus réaliste dans la première manche, il a fait le break à sa première occasion à 3 jeux partout et a bien protégé son service ensuite.

Derrière sa première balle, Lopez a été intraitable avec 92 % de points gagnés. Et à la relance, il a fait jouer son adversaire intelligemment avec son slice de revers. Impatient, Humbert a empilé les fautes côté coup droit, près d'une vingtaine et a concédé un double break rédhibitoire. Son expérience a été décisive et sa gestion du match impeccable dans ce duel de gauchers.