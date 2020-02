Un tour et puis s'en va pour Pablo Carreno-Busta à Montpellier. Pourtant favori face au Slovaque Norbert Gombos (104e mondial), l'Espagnol a été battu en trois sets (3-6, 6-4, 6-3) et 1h45 de jeu. Trop fragile, il s'est littéralement écroulé dans le dernier set alors qu'il venait de breaker dans le troisième jeu. Après avoir perdu par deux fois son service, le 29e mondial a définitivement rendu les armes. Et il sort donc par la petite porte.