C'est une bonne victoire pour débuter l'année sur le circuit ATP. Eliminé au dernier tour des qualifications de l'Open d'Austalie, Grégoire Barrère n'avait pas vraiment réussi à rebondir en Challengers à Quimper : en deux semaines, il n'avait réussi à glaner qu'un succès face à son compatriote Hugo Gaston (pour 2 défaites donc). A Montpellier, il est reparti du bon pied mercredi en s'offrant un joli succès face au Géorgien Nikoloz Basilashvili, ancien membre du Top 20 et 40e à l'ATP en ce moment, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h16 de jeu au 1er tour. Un peu de baume au coeur pour le tennis tricolore qui a vu Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille et Gilles Simon se faire sortir ces deux derniers jours.