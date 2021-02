La route est encore longue. Après avoir repris la compétition en Challengers, Lucas Pouille a disputé mardi son premier match depuis 16 mois (Masters 1000 de Shanghaï 2019) sur le circuit ATP et a mesuré ce qui lui manquait encore pour retrouver son meilleur niveau. Le Nordiste s'est incliné face à son compatriote Benjamin Bonzi, 125e joueur mondial, en deux manches (7-6, 6-2) et 1h28 de jeu au 1er tour de l'ATP 250 de Montpellier. Malgré de bons passages, il a manqué de lucidité dans les moments importants. Son bourreau défiera, quant à lui, David Goffin, tête de série numéro 2 du tournoi, pour son prochain match.

Tout n'est pas à jeter, loin de là. Lucas Pouille a montré mardi qu'il n'avait rien perdu de sa qualité de frappe. Par séquences, il a même mis Benjamin Bonzi loin de la balle, comme quand il a réussi le débreak blanc lors du 5e jeu du premier set, prenant le filet d'assaut avec succès. Mais le manque de rythme, de compétition et de confiance s'est fait vraiment sentir quand la tension était plus forte, un peu à l'image de Jo-Wilfried Tsonga lundi. Comme lors de ce tie-break inaugural quand le Nordiste a vu son service se gripper et n'a pas su retourner dans le court sur seconde balle adverse en revers, et ce sur balle de set.