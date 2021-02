Petit à petit, David Goffin reconstruit sa confiance. Miné par deux défaites consécutives au 1er tour aux Antipodes, la première en tournoi de préparation contre le tout jeune Carlos Alcaraz et la seconde au 1er tour de l'Open d'Australie après avoir eu des balles de match face à Alexei Popyrin, le 15e joueur mondial retrouve le goût de la victoire cette semaine à Montpellier. Et plutôt deux fois qu'une. Passé difficilement face à Benjamin Bonzi pour son entrée en lice, il s'est montré beaucoup plus convaincant et autoritaire pour écarter Lorenzo Sonego vendredi en quart de finale en deux sets (6-4, 6-4) et 1h26 de jeu.