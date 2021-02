Solide, Ugo Humbert s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de Montpellier en battant lundi Norbert Gombos (6-3, 7-6 [3]). Autre Français en lice, Hugo Gaston s'est en incliné face à l'Italien Lorenzo Sonego (6-3, 6-7 [9], 6-1). Gaston, 20 ans, avait créé la sensation en se hissant en huitièmes de finale de Roland-Garros cet automne. Mais le Tricolore le plus attendu sera Jo-Wilfried Tsonga, en lice dans la soirée contre l'Américain Sebastian Korda. Agé de 35 ans et désormais 66e mondial, Tsonga fait son grand retour après un an sans jouer en raison de blessures et de la pandémie de coronavirus.