En pleine confiance, il continue son petit bonhomme de chemin. Jeudi, Adrian Mannarino a relevé aisément le défi de sortir du tournoi ATP 250 de Montpellier le tenant du titre David Goffin, 52e joueur mondial. Comme lors de son 1er tour, le Français n'a laissé que 6 petits jeux à son adversaire, l'emportant en deux sets (6-4, 6-2) et quasiment une heure et demie de jeu (1h29 exactement) sur le court central Patrice Dominguez. Pour pousser l'aventure plus loin, il pourrait avoir le redoutable honneur de retrouver le numéro 3 mondial Alexander Zverev en quart, si ce dernier réussit son entrée en lice contre Mackenzie McDonald en fin de journée.

Si les sensations d'Adrian Mannarino sont excellentes en ce début de saison, celles de David Goffin laissent franchement à désirer. Et cela s'est vu lors de ce duel, le Belge manquant rapidement de solutions à l'échange. Pourtant le champion sortant a réussi à remonter un double break d'entrée de retard (revenant de 3-0 à 3-3), ce qui semblait annoncer un rude combat. Dans la foulée, un nouveau break concédé au Français et ce dernier a pris les commandes de la partie pour ne plus les lâcher.

Une fois le premier set en poche, Mannarino a imposé son tempo en fond de court : ses trajectoires rasantes et sa constance ont usé Goffin qui perdu les cinq derniers jeux du match. Souffrant visiblement de la jambe gauche, le Belge a presque systématiquement cédé dans les longs échanges, ayant des difficultés à tenir ses appuis. Il a commis beaucoup trop de fautes, notamment en revers long de ligne, pourtant l'un de ses coups les plus efficaces quand il était dans le Top 10 en 2017. Le contraste était saisissant avec Mannarino qui s'est même permis un service-volée dans le dernier jeu du match. Le Français poursuit donc sur sa belle lancée, il aurait tort de ne pas en profiter.

