ATP Montpellier

Il n'avait plus connu le frisson d'un match sur le circuit depuis sa défaite au 1er tour de Wimbledon. C'était à la fin du mois de juin 2021 face au Suédois Mikael Ymer, la conclusion d'une saison cauchemardesque qui l'avait vu jouer 9 petits matches pour… une minuscule victoire contre Feliciano Lopez en mars à Marseille, déjà sur dur indoor. Quasiment une année entière s'est écoulée, mais Jo-Wilfried Tsonga n'a pas perdu la foi et en a été récompensé mardi en s'imposant contre le Polonais Kacper Zuk, 172e mondial, en deux sets (6-4, 6-4) au 1er tour à Montpellier.

Privé d'Open d'Australie en raison de son classement - il est actuellement 259e mondial -, le Manceau a donné le coup d'envoi cette semaine dans l'Hérault de ce qui devrait être sa dernière danse. Et à voir sa joie après ce premier succès, il ne compte pas donner à cet ultime come-back des allures de tournée d'adieu d'un pré-retraité. "C'est mon retour sur le circuit ATP, ça fait un petit moment que je n'avais pas joué, je suis super content de pouvoir gagner, ça veut dire beaucoup pour moi parce que ces derniers mois, c'était compliqué", a-t-il confié.

Les blessures n'ont pas tué sa détermination : "La victoire de Rafa a été inspirante"

Et pour cause, Jo-Wilfried Tsonga souffre beaucoup depuis plusieurs années. En plus de devoir vivre avec une drépanocytose (maladie génétique du sang), le Manceau est aussi limité par des problèmes dorsaux qu'il ne peut totalement soigner et ne lui permettent pas de s'entraîner comme il le voudrait. A cela s'était ajoutée en août dernier une déchirure au mollet qui l'avait privé d'US Open et l'avait contraint à mettre un terme à sa saison 2021. Mais il s'est remis le pied à l'étrier dès le mois de décembre, remportant l'Open de Rouen qui fait partie du calendrier national face à son vieux compère Richard Gasquet (7-5, 6-0).

Sa motivation a connu un autre coup de boost après l'Open d'Australie dont il n'a pas perdu une miette devant son écran. "La victoire de Rafa ce week-end a été inspirante. C'est la preuve que même si on est vieillissants et moins bien physiquement qu'on l'était quand on avait 25 ans, on reste une génération et des joueurs spéciaux. Je n'avais pas vraiment de doute : je vois Gaël (Monfils) et plein de joueurs d'un certain âge qui sont encore très performants. Novak (Djokovic) est encore au sommet de son art, enfin au sommet de son art je ne sais pas, mais au sommet du classement, c'est une certitude", a-t-il estimé.

Reste que le chemin est encore long, très long pour le Manceau. Sa défaite au 2e tour du Challenger de Quimper la semaine dernière contre le 226e mondial, son compatriote Alexandre Müller (6-2, 4-6, 6-4), le lui a montré. "J'ai perdu un match 'imperdable' alors que j'avais toutes les occasions, parce que j'ai mis plus d'un set à rentrer dans mon match et que je me suis trop écouté, je ne me suis pas forcé à chercher la limite physique dès le début. C'est mon objectif ici : mettre l'intensité qu'il faut dès la première frappe de balle. Je ne suis pas aujourd'hui sur un objectif de résultat. Ce n'est pas la grande gloire de gagner un 1er tour à Montpellier contre un qualifié. Ce qui est le plus important, c'est ce que je vais produire sur le court pour jouer de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines."

Je suis l'ombre de ce que j'ai été : il faut que je répète les efforts, le reste viendra... ou pas

Il n'en fera donc pas une maladie s'il s'incline mercredi soir face au Serbe Filip Krajinovic, tête de série numéro 5 à Montpellier et 36e joueur mondial, au 2e tour. Il s'agira de toute façon d'un très bon test pour voir où Tsonga en est et mesurer le chemin qui lui reste à parcourir. Mais enchaîner avec un succès ne lui ferait pas de mal non plus, lui qui n'a plus gagné deux matches consécutivement sur le circuit depuis le Masters 1000 de Paris-Bercy… 2019, soit plus de deux ans. Et il le sait, le temps presse, et pas seulement parce que sa fin de carrière se rapproche.

Jo-Wilfried Tsonga à Montpellier en 2022 Crédit: Imago

"Je n'ai pas beaucoup de temps pour moi tout simplement parce que j'ai un classement protégé qui s'arrête fin mars. J'ai quatre cartouches. Je ne voulais pas forcément l'utiliser ici, mais je n'ai pas eu d'invitation. J'étais un peu déçu parce que je pense avoir rendu service une ou deux fois. Il faut être honnête : je suis aujourd'hui l'ombre de ce que j'ai été. Il faut jouer, faire des matches et les gagner tant qu'à faire pour répéter les situations de jeu. Il faut que je répète les efforts et le reste viendra… ou pas", a-t-il indiqué, entre détermination et réalisme.

Si une chose est certaine, c'est que le feu de la passion pour le tennis brûle toujours en lui. "Les objectifs ne sont plus si importants, je veux retrouver du plaisir. Et ça veut dire retrouver un niveau où je vais m'éclater et qui me permette de faire des petites performances dans les tournois et de battre ponctuellement des grands joueurs. Je n'ai pas d'objectif de classement, je n'en suis pas là. Je suis le circuit vraiment, je regarde plus qu'avant. C'est quand on est proche de le quitter qu'on se rend compte qu'on est passionné en fait. C'est un sport qui m'a tout donné." Alors Tsonga veut aussi tout donner, une dernière fois.

