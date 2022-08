Tennis

ATP Montréal - Evans s'est bien battu mais Carreno Busta était trop fort : le résumé de la victoire de l'Espagnol

MASTERS 1000 MONTREAL - Pablo Carreno Busta et Daniel Evans ont livré un combat dantesque de près de 3 heures en demi-finale. C'est finalement l'Espagnol qui a fait la différence pour l'emporter en trois sets (7-5, 6-7(7), 6-2) et se qualifier pour sa première finale de Masters 1000. Revivez les plus beaux moments de sa victoire en vidéo.

00:02:59, il y a une heure